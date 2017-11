Listeria nella porchetta Igp di Ariccia. Ritirata dal commercio: ecco il lotto da non mangiare

ROMA – Il nuovo richiamo dal commercio di un prodotto alimentare riguarda la Porchetta di Ariccia sottovuoto Igp della ditta Fa.Lu.Cioli – di via Delle Cerquette 50-56 (Ariccia) per la presenza di Listeria Monocytogenes, un batterio altamente infettivo e anche piuttosto pericoloso. In particolare, oggetto del richiamo è il lotto numero 021017 con scadenza al 31 dicembre 2017, in confezione a peso medio di 150 grammi. La raccomandazione del Ministero della Salute è sempre la stessa, ossia non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

