Infezioni ospedaliere: uccidono più degli incidenti stradali

A nessuno di noi piace entrare in ospedale. Né per fare visite mediche, né per andare a trovare qualche amico o parente. Men che meno se siamo noi quelli che devono soggiornare per alcuni giorni in un lettino d’ospedale. Ma la vera tragedia è che spesso si entra per una banalità e si rimane a lungo a causa di infezioni batteriche contratte tra le mura della clinica ospedaliera. Insomma, si entra per un motivo e a volte non si esce più: la colpa è dei batteri e virus che pullulano in questi posti.

Causano più morti degli incidenti stradali

Si è sempre creduto che gli incidenti stradali fossero una delle principali cause di morte, ma la verità è che gli ospedali uccidono almeno il doppio. E in questa statistica non sono neppure inclusi gli errori medici. Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, infatti, batteri e virus (solo negli ospedali) mietono ogni anno fino a 7.000 vittime, mentre la strada arriva sì e no a 3.500 – esattamente la metà.

Entri per una cosa e poi…

Le stime sono allarmanti: oltre mezzo milione di pazienti ogni anno entrano in ospedale e dopo pochi giorni si vedono costretti a confrontarsi con una novità: un’infezione batterica contratta proprio grazie al soggiorno ospedaliero. Tutti eravamo indicativamente a conoscenza della situazione ma oggi, dati alla mano, il problema si è dimostrato decisamente allarmante. Il Ministero della Salute ha evidenziato un boom di malattie batteriche causate dal ricovero ospedaliero: negli ultimi dieci anni sono aumentate del 61,2 percento a causa di interventi chirurgici e quasi dell’80% in seguito a gastroscopie, colonscopie ed endoscopie.

Le cause

Spesso la causa sono i cateteri, la cui pulizia lascia alquanto a desiderare. Ma il problema più inquietante rimangono i sistemi di areazione che veicolano in continuazione batteri e virus. I sistemi, inoltre, sono obsoleti e hanno una media di settant’anni. Idealmente, quindi, molte infezioni potrebbero essere prevenute facendo attenzione all’igiene e aggiornando le strumentazioni in dotazione negli ospedali.

Maggior inefficienza gli ospedali del nord

Molti ritengono che gli ospedali del centro-sud pullulano di batteri e scarsa igiene. Invece ad avere la maglia nera sono quelli del nord. Il record lo detiene la Valle d’Aosta, seguono la Liguria, l’Emilia Romagna, la Lombardia, Trento, il Veneto e l’Umbria. Un po’ meno il Piemonte e il Lazio. La migliore resta comunque l’Abruzzo. Ma il prezzo da pagare non è solo la vita umana: anche le casse regionali sborsano fior di quattrini per ogni infezione ospedaliera. Si stima che vengano utilizzati tra i 9.000 e 10.500 euro per ogni caso. Perciò, facendo due calcoli, si parla di una spesa totale che supera i cinque miliardi di euro all’anno.