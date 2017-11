Attenzione al formaggio di capra Azienda Agricola Le Curti, è privo dei requisiti igienico sanitari

ROMA – Attenzione a tutta una serie di formaggi caprini prodotti, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute, senza i requisiti di legge e igienico sanitari. In particolare si tratta dei formaggi caprino pimpinella, caprino semistagionato, conciato, conciato romano e crusca caprino prodotti dall'Azienda Agricola Le Curti di Giano Vetusto (CE). Secondo quanto comunicato, i formaggi in questione sarebbero a rischio, poiché lo stabilimento dove sono stati prodotti non è registrato né riconosciuto e privo dei requisiti igienico sanitari previsti dalla legislazione comunitaria di settore.

Il lotto ritirato

Marchio del prodotto venduto: Carmine Bonacci

Denominazione di vendita: Formaggio caprino pimpinella, caprino semistagionato, conciato, conciato romano e crusca caprino

Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: Azienda Agricola Le Curti - via Curti, 5/A - Giano Vetusto (CE)

Lotto di produzione: Vari – Non disponibili

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT 14/044 CE

Nome del produttore: Azienda Agricola Le Curti di Carmine Bonacci

Sede dello stabilimento: Via Curti, 5/A - Giano Vetusto (CE)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: non disponibile

Descrizione peso/volume unità di vendita: varie pezzature

Motivo del richiamo: Essi sono stati prodotti in stabilimento non registrato né riconosciuto e privo dei requisiti igienico sanitari previsti dalla legislazione comunitaria di settore. Mancata evidenza che il latte crudo utilizzato per la produzione dei formaggi soddisfi i criteri previsti dalla normativa vigente

Avvertenze: Non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita. La commercializzazione avviene anche online.