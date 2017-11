Richiamato Totano gigante in olio di semi di girasole della Lidl: ci sono cristalli di struvite che possono graffiare

ROMA – Richiamati alcuni lotti di Totano gigante in olio di semi di girasole assortito, aglio e paprika a marchio Sol&Mar venduti nei supermercati LIDL. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di cristalli di struvite naturali, che possono graffiare. La struvite è un minerale, in particolare un fosfato idrato di ammonio e magnesio che si cristallizza. Questi possono essere causa di graffi se ingeriti – in questo caso insieme al prodotto alimentare oggetto del richiamo dal mercato.

Ecco il lotto da non consumare

Marchio del prodotto: Sol&Mar

Denominazione di vendita: Totano gigante in olio di semi di girasole assortito, aglio e paprika

Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: LIDL Italia S.r.L.

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: ES 12.00489/PO CE

Nome del produttore: Conservas Selectas de Galicia S.L.

Sede dello stabilimento: Virgen de las mareas, s/n 36980 O Grove (Pontevedra) Spagna

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 31.12.2023

Descrizione peso/volume unità di vendita: 3x80 g = 240 g

Motivo del richiamo: Possibile presenza di cristalli di struvite naturali, che possono graffiare

Avvertenze: Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.