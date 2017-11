Meningite, bimbo di 6 anni in gravi condizioni. Era vaccinato

CITTA' DI CASTELLO – Nuovo caso di meningite in un bambino. Il piccolo, di soli 6 anni e residente nel comune altotiberino di Citerna, è stato colpito dalla malattia causata dal batterio meningococco nei giorni scorsi e, da ieri, è ricoverato all'Ospedale di Città di Castello (Perugia). Secondo quanto comunicato dalla Usl Umbria 1, il bimbo sta rispondendo bene alle terapie del caso, mentre i familiari e gli operatori sanitari sono già stati sottoposti alla chemioprofilassi, come da prassi. Oltre questi, a seguito di un accordo con la direzione della scuola frequentata dal piccolo, anche tutti i compagni di classe e gli altri alunni della scuola saranno sottoposti in giornata alla chemioprofilassi.

Non ancora identificato il ceppo

Sebbene non sia ancora stato identificato il ceppo o tipizzato il sierogruppo di meningococco responsabile dell'infezione che ha colpito il piccolo, l'Usl 1 sottolinea che il bambino era stato regolarmente vaccinato contro il meningococco C. In risposta alle preoccupazioni di chi ha avuto contatti con il bimbo, l'Usl 1 Umbria ribadisce che la situazione è sotto controllo, che non ci sono rischi per la popolazione e pertanto bisogna stare tranquilli.