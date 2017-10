Rischia di morire a 15 anni per un ingrediente contenuto nel succo di frutta. Salvato da una tecnica innovativa

Non solo frutta: è questo il problema che ha causato una gravissima crisi respiratoria in un ragazzo di appena 15 anni che pensava di avere a che fare con un prodotto 100% vegetale. L’intervento immediato dei soccorsi e una tecnica innovativa donata dal Calcit al San Donato ha permesso al giovane di essere salvato. Ecco i dettagli della vicenda.

Cosa conteneva quel succo?

Il fatto è avvenuto mercoledì 18 ottobre quando il quindicenne, intorno alle ore 21, sceglie di bere un succo di frutta - convinto che si trattasse davvero di un alimento interamente vegetale. Invece, a sua insaputa, conteneva anche del latte vaccino. Ingrediente a cui lui era fortemente allergico. Nel giro di un tempo brevissimo comincia ad avvertire un problema respiratorio che si fa via via sempre più grave: lo choc anafilattico stava per fare la sua comparsa.

La chiamata al 118

Per fortuna il 15enne si trovava a casa con i genitori e la mamma ha prontamente chiamato il 118. I soccorsi arrivano velocemente ma il giovane ha una crisi respiratoria gravissima. Sembra ci siano poche possibilità di salvarlo, nonostante ciò l’ambulanza corre verso l’ospedale più vicino. I minuti sono contati.

In rianimazione

Il giovane paziente viene ricoverato immediatamente e trasportato in rianimazione. Purtroppo, però, i tentativi di riossigenare i polmoni attraverso terapie farmacologiche non portano a nessun miglioramento. I dottori optano per altri tipi di cure non farmacologiche come la broncoscopia al fine di pulire i bronchi da tutti i residui di latte inalato. Ma pare che non si ottenga nessun risultato positivo. La vita del quindicenne è in serio pericolo.

Un sistema tecnologico gli salva la vita

Il personale medico sceglie di usare l’ultima carta che ha disposizione: uno strumento donato poco tempo fa dal Calcit. Si chiama Mirus ed è presente da pochi mesi nel reparto di rianimazione. Grazie a questo si può effettuare un’anestesia con gas inalatorio senza iniettare sostanze all’interno del corpo. Ma non è finita qui: perché il gas svolge una potente azione dilatatoria dei bronchi. E, poco dopo averlo usato - quasi per miracolo - i polmoni ricominciano a funzionare. A tal punto che il giorno dopo, finalmente, viene estubato. La splendida notizia è che ora è in buone condizioni e che fra qualche giorno, finalmente potrà tornare a casa.

Grazie al Calcit

«Possiamo affermare che è stato il Calcit a salvare la vita di questo 15enne. Non ci sono parole per ringraziarlo di nuovo della preziosa donazione. Ma un grazie va anche agli operatori del mio reparto medici e infermieri che hanno gestito in maniera ottimale la situazione», ha dichiarato Marco Feri, direttore del reparto di rianimazione.