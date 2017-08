I bambini che dormono poco rischiano il diabete

LONDRA – Gli esperti da tempo insistono sul fatto che i bambini dovrebbero dormire più ore che gli adulti. Ma spesso, proprio gli adulti, tendono a far seguire le proprie abitudini ai più piccoli senza rendersi magari conto che così danneggiano la loro salute. A ribadire l’importanza del sonno nei bambini è uno studio condotto dai ricercatori della St George’s University di Londra, in cui si dimostra come poco sonno possa esporre ai bambini al rischio di sviluppare il diabete. Nello specifico, gli scienziati hanno scoperto che anche dormendo soltanto un’ora in meno a notte, i bambini avevano livelli di glicemia più alta, una maggiore resistenza all’insulina, un maggiore peso corporeo e più massa grassa – tutte condizioni che spesso preludono alla malattia metabolica.

Lo studio

A condurre lo studio, pubblicato sulla rivista Pediatrics, sono stati i ricercatori guidati dal dottor Christopher Owen. Gli autori hanno reclutato 4.525 bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni. Di questi sono poi stati confrontati diversi parametri chiave del metabolismo con le ore di sonno notturne dormite in media dai bambini durante la settimana: si è così osservato che le ore dormite in media erano 10,5. Oltre ad aver scoperto che bastava un’ora di sonno in meno per provocare i fattori di rischio per il diabete di tipo 2, gli autori hanno anche osservato come dormire invece mezz’ora in più per notte porta a una riduzione dello 0,5% della resistenza all'insulina e può ridurre 0,1 kg/metro quadrato dell’indice di massa corporea (BMI), che a tutt’oggi è ancora il parametro impiegato per valutare se una persona è normopeso o sovrappeso.

La resistenza all’insulina, ricordano gli esperti, è una condizione in cui il pancreas potrebbe secernere quantità adeguate di insulina, ma il corpo non riesce a utilizzare questo ormone in modo adeguato per trasformare gli zuccheri assunti con la dieta in energia. Ciò porta a un accumulo di zuccheri e allo sviluppo del diabete.

Fate dormire i bambini

Il dottor Owen, commentando i risultati dello studio ha sottolineato che in passato ci sono state prove del collegamento tra un numero minore di ore di sonno e i fattori di rischio per il diabete emersi in questa nuova ricerca. Secondo il ricercatore, lo studio evidenzia anche che i bambini non dormono le ore sufficienti e adeguate per loro. Da qui la necessità di abituare i bambini a sane abitudini di sonno fin dalla più tenera età, conclude Owen: un intervento semplice che non costa nulla, ma che potrebbe proteggere il bambino dal diabete più tardi nella vita.