La Buonanotte del Meyer, letture e musiche della buonanotte per i bimbi ricoverati

FIRENZE – All’ospedale pediatrico di Firenze, grazie alla collaborazione con la Fondazione Meyer, da un po’ di tempo la notte è una ‘buonanotte’. Sì, perché grazie all’iniziativa ‘La buonanotte al Meyer’, i bambini ricoverati possono far precedere il momento della nanna da piacevoli appuntamenti all’insegna di fiabe, ninne nanne, musica e canti per accompagnare e favorire il sonno. Un momento magico, speciale, come quelli che precedevano la nanna anche a casa.

L’iniziativa

La ‘Buonanotte del Meyer’ è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Meyer. È un appuntamento che si rinnova ogni giovedì sera nelle aree di degenza dell’ospedale. Due sono le iniziative principali: un giovedì sono protagonisti i libri e le letture, mentre il giovedì dopo protagonista è la musica. A condurre il gioco sono i volontari dell’Associazione Helios che, armati di libri disposti su un carrellino di legno – e appositamente selezionati dalla direzione scientifica della LudoBiblio del Meyer. I ‘magici’ volontari poi raggiungono il primo reparto di degenza e qui propongono ai bimbi ricoverati il primo libro. I piccoli, radunati in cerchio e comodamente seduti, possono così ascoltare la voce narrante di chi legge per loro questi libri che hanno il potere di trasportali via dall’ospedale per un po’, facendoli viaggiare sulle ali della fantasia. Terminata la prima lettura, i volontari riprendono il loro cammino per giungere nel secondo reparto e ripetere l’esperienza con altri bimbi. Dopo di che arriveranno al terzo reparto con altre letture. Ma, attenzione, tutti i bambini possono (se possibile per loro) seguire i volontari nei diversi reparti per ascoltare più fiabe e racconti.

La musica

Al pari delle letture, anche con la musica si possono passare dei momenti di serenità ed evasione, che facciano dimenticare per un po’ l’essere ricoverati in un ospedale. A fare da tramite sono i musicisti della Cooperativa Athenaeum musicale fiorentino, i quali anche loro si spostano di reparto in reparto per suonare musiche e intonare canti della buonanotte in onore dei piccoli ospiti. Anche qui, chi vuole può seguire i musicisti per godersi le tre esibizioni. Per chi invece non può purtroppo lasciare il proprio lettino, c’è il cosiddetto ‘pronto intervento nanna’. Sia i lettori a voce alta di libri dell’Associazione Helios che i musicisti di Athenaeum hanno la facoltà di raggiungere le stanze dove ci sono i bambini che non possono spostarsi, e qui accompagnarli verso la buonanotte con fiabe, ninne nanne, filastrocche e musiche accanto al loro lettino.

Da ora in avanti la notte per i bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer sarà più dolce e meno ‘buia’.