Spugne da cucina, ci vivono più batteri che nelle feci

GERMANIA – Non sono buone notizie quelle che giungono dalla Germania e dalle due università di Giessen e di Furtwangen. Secondo un loro studio, pubblicato su Scientific Reports, la spugnetta da cucina, dopo essere stata usata diviene in poco tempo un vero e proprio ricettacolo di batteri: si parla di oltre 50 miliardi di microrganismi per ogni centimetro cubo di spugna (5,4x10 alla decima). Un numero pazzesco di batteri che vivono e si moltiplicano su quell’accessorio che dovrebbe essere usato per pulire, igienizzare i piatti e le stoviglie con cui mangiamo – e che dunque ci mettiamo in bocca. A questo punto, a nostro rischio e pericolo suggerisce lo studio. Tanto per fare un esempio, tra i batteri scoperti sulle spugne sono stati trovati anche ‘parenti’ di quelli che causano polmonite e meningite. Se poi la spugna prende un cattivo odore, la colpa è del noto batterio Moraxella osloensis – puzzolente ma anche causa di infezioni in chi è immunodepresso.

Pulire e igienizzare non serve

Come si può risolvere il problema dell’infestazione da batteri nelle spugne? Qualcuno ha ritenuto bastasse lavarle, igienizzarle o metterle nel microonde – un po’ come si fa con altri utensili da cucina. Ma, secondo quanto emerso dallo studio, questi rimedi servono a poco o a nulla, dato che i batteri più pericolosi resistono a queste pratiche, con il risultato che ci ritroviamo le spugne come – se non peggio – di prima.

Lo studio

Giusto per capire come sono arrivati alle loro conclusioni i ricercatori, nella pubblicazione si legge che sono state analizzate 14 spugne usate e comunemente utilizzate in cucina. Con queste, gli scienziati tedeschi Sylvia Schnell e Markus Egert (tra cui anche un italiano, il dott. Massimiliano Cardinale) hanno analizzato il Dna dei batteri presenti. Scoprendo che quelle ‘sterilizzate’ contenevano un numero maggiore di batteri rispetto a quelle che non erano mai state pulite. Il fenomeno sarebbe dovuto alla acquisita resistenza dei batteri – specie quelli patogeni – che, tra l’altro, non vengono più contrastati da quelli ‘buoni’ eliminati dai saponi o dai trattamenti igienizzanti (un po’ come accade nell’intestino quando si assumono antibiotici).

Doppio ruolo

Le spugne così infestate di batteri ricoprirebbero un doppio ruolo: quello appunto di serbatoio di microrganismi e ‘untori’ che infettano tutte le superfici cui vengono in contatto. Gli scienziati hanno accertato che il numero di batteri presenti sulle spugne da cucina è talmente elevato da superare addirittura quello presente nelle feci.

La soluzione

Se pertanto lavare o sterilizzare le spugne serve a poco o non serve per nulla, secondo i ricercatori una soluzione è quella di buttare via la spugna dopo una settimana di utilizzo e usarne una nuova. Non vi sono dunque soluzioni di sorta, al momento. Per evitare problemi di salute, sostituire la spugna ogni settimana dovrebbe mettere al riparo da possibili infezioni – soluzione che farà felice i produttori di spugne.