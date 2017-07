Naike Rivelli fotografata a gambe aperte dal ginecologo: c’è un motivo

ROMA – Naike Rivelli, la nota figlia di Ornella Muti fa di nuovo parlare di sé con una provocazione che ha fatto in breve tempo il giro del web. Ha infatti pubblicato su Instagram una foto che la ritrae a gambe aperte di fronte al ginecologo. Qualcuno ha subito parlato di ‘cattivo gusto’, ma la bella Rivelli ha in verità pubblicato la foto per una giusta causa. Naike avrebbe dunque pubblicato la foto ‘osé’ per invitare tutte le donne a sottoporsi al test per papillomavirus umano o HPV. Lo screening è importante per evitare tutte quelle spiacevoli – e anche serie – conseguenze che un’infezione da questo virus può causare.

Attenzione al virus

Provocazione sì, se vogliamo, ma per richiamare all’attenzione su un problema serio e più diffuso di quanto si creda. L’infezione da HPV, infatti, anche se spesso silente o asintomatica può degenerare in qualcosa di più grave. Ma, questa volta, a ricordarlo non sono i medici ma la stessa Naike Rivelli, che sul suo post Instagram scrive: «Il Papilloma Virus Umano o HPV (acronimo di ‘Human Papilloma Virus’ ) è un virus appartenente alla famiglia dei Papillomaviridae. Le infezioni da HPV sono estremamente diffuse e possono causare anche malattie della cute e delle mucose. Solitamente – prosegue Naike – l’infezione provocata da questo virus non causa nessuna alterazione e si risolve da sola. In una minoranza di casi invece provoca delle lesioni a livello del collo dell’utero. La maggior parte di esse guarisce spontaneamente, ma alcune, se non curate, progrediscono lentamente verso forme tumorali. Il virus si contrae generalmente attraverso rapporti sessuali, ma non si possono escludere vie indirette dell’infezione come bocca e unghie».

Molti tipi di virus HPV

Il virus HPV è molto vario, come sottolinea la stessa Naike Rivelli: «Si conoscono 120 tipi di papilloma virus, divisi in 16 gruppi designati progressivamente con le lettere da A a P in base alle omologie di sequenza del DNA. È inoltre possibile classificare i papilloma virus in cutanei e mucosi in base al tessuto per cui sono specifici. La maggior parte dei virus di questa famiglia causa malattie non gravi, quali ad esempio le verruche cutanee; alcuni però possono causare tumori benigni come il condiloma genitale e anche maligni come il cancro al collo dell’utero, al cavo orale, all’ano, all’esofago e alla laringe. ANDATE DAL GINECOLOGO RAGAZZI !! DAVVERO». Questo dunque l’appello di Naike Rivelli e svelato il mistero della foto che ha fatto parlare di sé.