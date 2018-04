Salute, Fdi: «Un minore su 4 positivo alla Tbc. Chiarezza su procedure scuola Morandi»

ROMA – «Chiarezza sulle procedure e sul rispetto dei protocolli a seguito del caso di tubercolosi polmonare di un’insegnante della scuola media Morandi a Monteverde» a chiedere maggior tutela della salute pubblica sono Fabrizio Santori, già consigliere regionale e Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d'Italia al Municipio XII. I due esponenti di Fdi denunciano come nei due turni dello screening tra gli alunni è stata riscontrata la positività rispettivamente per il 23% e il 16% dei ragazzi così come dettagliatamente specificato nella nota diffusa dalla Asl Roma 3 ai medici di base del territorio.

Rischio di sottovalutazione

Nonostante siano state già avviate le opportune profilassi, Santori e Picone nutrono il sospetto che sia stato sottovalutato il caso di TBC e che siano state avviate le dovute precauzioni con discreto ritardo, anche a livello di comunicazione tra ASL e scuola. «Nei prossimi giorni – fanno sapere – depositeremo un’interrogazione e convocheremo in audizione in Commissione Trasparenza il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Roma 3, al fine di chiarire tutte queste circostanze e per conoscere se sia stato adeguatamente valutato se gli insegnanti in servizio presso la scuola Morandi, non svolgessero l’incarico anche presso altri istituti scolastici e analogamente, e comprendere se lo screening degli alunni in due turni separati e distinti si possa considerare una procedura sufficientemente efficace.

Esposto nei confronti del sindaco Raggi

Secondo Santori e Picone, inoltre, c’è il serio rischio di una diffusione incontrollata della Tbc: «Per questo depositeremo un esposto anche nei confronti del sindaco di Roma Virginia Raggi che non ci risulta essersi interessata alla vicenda nonostante il primo cittadino sia il diretto responsabile della salute dei romani. I molteplici casi in questo quadrante impongono una seria riflessione su come sia gestita la prevenzione e l’informazione sulla malattia, sui sintomi e le modalità di contagio. Su questo, senza paura di essere smentiti, ci sentiamo di dire che qualcosa di più può e deve essere fatto».