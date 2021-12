Meloni: «Al Colle vogliamo un patriota»

«La pacchia è finita, alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un Presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del PD». Così Giorgia Meloni, chiudendo Atreju: «Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota».

«Draghi patriota? Non ho ancora gli elementi per dirlo»

Giorgia Meloni dice di non sapere ancora se Mario Draghi possa definirsi un patriota. «Non ho ancora gli elementi», ha detto la leader di Fratelli d'Italia a «Mezz'ora in più» su Rai3. «Ci sono dei dossier che per me sono fondamentali per fare questa valutazione: Tim, autostrade, Borsa. Una serie di tematiche che raccontano più delle parole quanta disponibilità ci sia a difendere l'interesse nazionale italiano».