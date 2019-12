Di Maio: «Caso Gregoretti fu propaganda di Salvini, ora lo vedo impaurito»

BRINDISI - «Sul caso della Diciotti Salvini diceva 'non ci sono problemi, andrò a processo', adesso lo vedo un po' impaurito, ma è evidente che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità». Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, parlando con i giornalisti a Brindisi.

«La Gregoretti non è una ONG»

«Mi pare - ha aggiunto - che Salvini abbia sempre detto: mi voglio far processare. Lo disse anche sulla Diciotti. Adesso fa la vittima al contrario. E' ben chiaro che la questione Gregoretti non è la questione Diciotti. La vicenda Diciotti fu una questione del governo, la vicenda Gregoretti è stata propaganda del ministro Salvini che a un certo punto ha cominciato ad annunciare il blocco delle nostre forze militari e di sicurezza. La Gregoretti non è una Ong. Salvini ha cominciato ad annunciare i blocchi via Twitter e ci sono le mie dichiarazioni di quei giorni che dicono 'rispettiamo i nostri uomini in divisa che sono su quella nave'».