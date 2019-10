Salvini: «Governo di incapaci o cretini»

TERNI - «Confindustria calcola in almeno 20 euro a famiglia il costo della nuova tassa sulla plastica. Mi sembra un governo di incapaci o di cretini». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Terni. «Avanti di questo passo - ha aggiunto - il futuro dell'Italia è un muro, non c'è un progetto di crescita, non c'è un piano energetico, un piano industriale. C'è qualche tassa in più. Penso che il signor Conte cadrà e quando cadrà politicamente si farà male. Noi faremo in Parlamento le nostre proposte, speriamo che vengano accettate».

