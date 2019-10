Beppe Grillo travestito da Jocker: «Sono il vero caos»

NAPOLI - Un Beppe Grillo in veste da Joker ha aperto il suo intervento dal palco di Italia 5 Stelle, nell’Arena Flegrea a Napoli. «Non vengo altrimenti mi chiedete che piani ho - ha detto Grillo - ma io non ho piani, voi ne avete a centinaia. Pensate a modificare il clima mentre quattro miliardi e mezzo di asiatici stanno moltiplicando i loro consumi di carbone, acciaio, materie prime, suv, ferrovie e gasdotti. Voi andate in bicicletta, avete i piani. Io non vivo nei piani, vivo in questa legge della termodinamica dove si sfascia tutto e tutto deperisce e si trasforma in altre cose. Non faccio piani, sono il caos». Al termine del video Beppe Grillo è apparso in scena accolto dall’ovazione degli spettatori.

