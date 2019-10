Def, Richetti: «Come si fa a confermare reddito di cittadinanza? Scoraggia il lavoro»

ROMA - «Ma come si fa a confermarlo? È un provvedimento che non produce un rimbalzo occupazionale. Scoraggia il lavoro, propone assistenza e crea abusi ormai certificati». A dirlo, in Senato, dove è in corso la discussione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, l’esponente di Italia Viva, Matteo Richetti, che critica le misure introdotte dal governo gialloverde, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, confermate poi dall’esecutivo sostenuto da M5s e Pd. Le parole di Richetti, in particolare, sono rivolte ai colleghi del Partito democratico.

