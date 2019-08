Meloni: «Da elezioni può uscire Esecutivo forte»

ROMA - «Finalmente ci hanno dato retta, i nodi sono venuti al pettine: la Lega e Salvini hanno dovuto fare i conti con il fatto che con il M5s non si può andare da nessuna parte. Noi chiediamo elezioni subito, siamo ancora in tempo per fare una manovra coraggiosa. Prima si vota e meglio è, questo Fdi andrà a dire in tutte le riunioni che si faranno nei prossimi giorni». Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una diretta Facebook.

Meloni: «FdI contro ogni inciucio»

«I voti di FdI per la sfiducia a Conte - ha aggiunto - ci sono, i voti di Fdi per giochi di Palazzo, per inciuci, non ci saranno mai. Per noi ci sono solo le elezioni. Dalle elezioni può uscire una stagione storica, con un governo realmente sovranista».