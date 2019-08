Salvini: «Se non lavoro bene mollo poltrona e torno a chiedere voto agli Italiani»

PESCARA - «Pur di andare avanti siamo disposti a rinunciare alle poltrone. Per noi valgono meno di zero. Quanti rinuncerebbero a sette ministri? Ma a noi le poltrone non interessano, valgono meno di zero: siamo al servizio del popolo italiano». Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in comizio a Pescara parlando della crisi di Governo.

Salvini: «Non sopporto più i NO»

«Sono l'uomo più paziente del mondo - ha detto - ma non sopporto più i NO. No a questo o a quello. Ma basta! Non se ne può più. Abbiamo bisogno di lavoro, di sbloccare le opere pubbliche. Di una giustizia sana, obiettiva, veloce».