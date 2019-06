La Sea Watch forza il blocco, Salvini: «Schiero la forza pubblica»

ROMA - «L'autorizzazione allo sbarco non c'è, piuttosto schiero la forza pubblica». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook sul caso della nave Sea Watch che è al largo di Lampedusa con un carico di migranti soccorsi nel Mediterraneo. A giudizio del leader leghista «la Sea Watch mette a rischio la vita di decine di immigrati per un giochino politico squallido e schifoso».

I confini di uno Stato sono sacri

«I confini di uno Stato - ha detto ancora il titolare del Viminale - sono sacri, le leggi dello Stato si rispettano, la Costituzione italiana parla di difesa dello Stato come dovere. Chi se ne frega ne risponde, chi sbaglia paga. E non dico solo quella sbruffoncella della comandante della nave, che fa politica sulla pelle degli immigrati. Esiste un governo a Berlino, in Olanda, esiste una Commissione europea?».