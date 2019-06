Sea Watch, Meloni: «Arrestare equipaggio e affondare la nave»

ROMA - «La Sea Watch agisce contro il parere del governo e della Corte europea di Strasburgo, adesso mi aspetto che il governo faccia rispettare le regole che le ong pensano di poter violare: questo significa che la nave va sequestrata, l'equipaggio deve esser arrestato, gli immigrati a bordo rimpatriati immediatamente e la nave affondata come accade per le navi che non rispettano il diritto internazionale». Lo dice in un video su twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.