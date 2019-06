Salvini: «Il Governo avanti 4 anni se tutti mantengono la parola data»

CREMONA - «Il governo non va avanti 4 mesi ma 4 anni se tutti mantengono la parola data. Ovviamente si vede nell'arco di poco, non mi bastano le parole, voglio i fatti. O l'Italia riparte o ai nostri figli lasciamo un futuro da precari a vita». Lo ha detto il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini in un comizio, in diretta Facebook, da Cremona.