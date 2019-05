Matteo Salvini bacia il rosario: «L’immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria»

MILANO - Quando ha citato papa Francesco, per rispondergli polemicamente sul tema migranti, piazza del Duomo è esplosa in un salva di fischi. Ma poi Matteo Salvini, con il rosario in mano, ha concluso il comizio affidandosi ai santi patroni d'Europa e al «cuore immacolato di Maria che sicuramente ci porterà alla vittoria».

«L'immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria»

«Ci affidiamo alle donne e agli uomini di buona volontà, ai sei Patroni d'Europa, Benedetto da Norcia, Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Cirillo e Metodio, Teresa Benedetta della Croce: affidiamo a loro il nostro futuro e io personalmente affido la mia e la vostra vita al cuore immacolato di Maria che sicuramente ci porterà alla vittoria», ha concluso il comizio il leader della Lega.