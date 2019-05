ASSEMINI - «Non serve attaccare il ministro Trenta come sta facendo la Lega per provare a coprire il caso Siri. Per coprire il caso Siri basta far dimettere Siri non serve attaccare il ministro della difesa». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio (M5s) in comizio ad Assemini in Sardegna.