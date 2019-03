ROMA - «La decisione sul completamento della Tav ci sarà entro venerdì». Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa in una caserma dei vigili del fuoco a Roma. «A me interessano i fatti e so - ha precisato - che c'è bisogno di infrastrutture. Ragiono con tutti, ma l'Italia deve andare avanti e non può tornare indietro. Io ho le idee chiare - ha concluso - e aspetto di confrontarmi con gli altri».