Giorgetti: «Rincari bollette hanno aperto gli occhi a tutti»

Sui rincari delle bollette «noi come abbiamo fatto mesi fa tamponeremo la situazione, ma il tema rimane tutto: dovremo prendere una strada» e «le bollette contribuiscono ad aprire gli occhi a tutti sul fatto che la transizione ambientale ha un prezzo ed avrà un prezzo». Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti intervenendo in videocollegamento al convegno «Modelli di imprese, modelli di territorio» di ItalyPost.

«Il nucleare, ci sarà da discutere anche di questo: altri Paesi, come la Francia, lo usano e hanno meno problemi di noi» sulle bollette e i costi energetici delle imprese.

«Stellantis? Preoccupazioni ci sono, governo si fa sentire»

Sulle decisioni di Stellantis al governo «le preoccupazioni ci sono e il governo si fa sentire. Su Stellantis è chiaro che le scelte strategiche aziendali sono private, però lo Stato non può ignorare il tipo di occupazione diretta e indotta che genera quindi noi siamo sempre in 'pressing' - ha detto il ministro facendo ricorso ad un gergo calcistico -. Ci confrontiamo continuamente sulle decisioni di Stellantis, in qualche modo rivendichiamo il sussidio, l'aiuto che lo Stato ha dato in questo settore ma con una dovuta attenzione al Sistema Italia».

Salvini: «Taglio Iva su bollette luce e gas costerebbe metà di Rdc»

«Ripropongo a Draghi e al Ministro dell'Economia il taglio dell'Iva sulle bollette di luce e gas». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita all'ospedale Buzzi. «Il taglio dell'Iva sulle bollette del gas costerebbe la metà rispetto al rinnovo del reddito di cittadinanza, quindi sono due visioni del mondo diverse» ha aggiunto.