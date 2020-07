Crolla la popolarità di Chiara Appendino

TORINO - Crolla il consenso della sindaco di Torino Chiara Appendino nell'edizione 2020 di Governance Poll, l'indagine con cui ogni anno Noto Sondaggi misura la popolarità degli amministratori locali per Il Sole 24 Ore. Nella speciale classifica, la prima cittadina del capoluogo piemontese perde il 10,9% dei consensi, piazzandosi al 97esimo posto, in piena «zona retrocessione».

Il primo sindaco piemontese in graduatoria è quello di Novara: il leghista Alessandro Canelli si piazza al 21esimo posto con una popolarità del 58,1%, in crescita dello 0,3%. Alle sue spalle, 27esimo, il sindaco Pd di Cuneo, Federico Borgna, che perde però il 2,9% dei consensi. In calo anche la popolarità dell'altro sindaco del centrosinistra, Silvia Marchionini di Verbania, che si piazza all'88esimo posto con un gradimento del 51,6% (-1,5).

Tra i sindaci di centrodestra sale anche la popolarità di quelli di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e di Asti, Maurizio Rasero. Il primo è 28esimo con il 56,8% (+1,1%); il secondo è 41esimo con il 55% (+0,1%), a pari merito con una new entry, il neo sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, che incrementa dello 0,2% la sua popolarità rispetto alle elezioni dello scorso anno. In controtendenza rispetto all'ascesa del centrodestra, infine, è il gradimento del sindaco di Biella, Claudio Corradino, 89esimo con il 51% dei gradimenti (-2%).