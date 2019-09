Casaleggio: «Parlerò all'Onu per Rousseau. Di Maio? Confermato dalla base»

NEW YORK - Davide Casaleggio interverrà a un incontro a margine dell'Assemblea Onu, «nel corso di un evento dal titolo 'Digital Citizenship: Crucial Steps Towards a Universal and Sustainable Society' nel corso del quale parleranno rappresentanti istituzionali di vari Stati oltre che, come nel mio caso, professionisti e rappresentanti della società civile provenienti da ogni parte del mondo che si occupano di nuove tecnologie e innovazione». «L'Associazione Rousseau è da sempre in prima linea per difendere i diritti che possono essere esercitati attraverso Internet - spiega in un'intervista al Corriere della sera - e per questo motivo ha sostenuto questa iniziativa presso l'Onu propedeutica alla presentazione di una risoluzione a difesa dei diritti di cittadinanza digitale».

Con il digitale nascono nuovi diritti

Secondo Casaleggio «la rivoluzione del web, del digitale e delle tecnologie dell'informazione ha fatto emergere l'esigenza di riconoscere ai cittadini di tutto il mondo il diritto a esercitare diritti loro già riconosciuti - come quello alla partecipazione anche diretta alla vita politica del Paese - attraverso strumenti nuovi, più efficienti e più democratici e, al tempo stesso, l'esigenza di individuare nuovi diritti caratteristici della nuova dimensione di vita dell'uomo. La risoluzione intende promuovere un percorso di riconoscimento nella comunità internazionale di questi diritti. Il riferimento è, solo per fare alcuni esempi, al diritto all'accesso a Internet come prerequisito di ogni altro diritto o al diritto all'uso di piattaforme online di democrazia partecipativa, come irrinunciabile requisito per l'effettività del diritto alla partecipazione degli uomini al governo del Paese già riconosciuto dall'articolo 21 della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ma anche ai diritti all'educazione digitale e all'identità digitale».

Non viaggerò con la delegazione del Governo

L'evento è stato organizzato e promosso dal governo italiano, attraverso la Rappresentanza Permanente italiana alle Nazioni Unite. «Finalmente l'Italia guarda al futuro. Naturalmente non viaggerò con la delegazione del governo e le mie spese le gestirò in autonomia. Per altro sono già negli Stati Uniti da ieri per lavoro», chiarisce il presidente dell'associazione Rousseau.

Di Maio? Confermato dalla base

Casaleggio parla anche del Movimento e delle difficoltà che sta attraversando il capo politico: «Luigi (Di Maio, ndr) è il capo politico del Movimento ed è stato confermato pochi mesi fa dalla stragrande maggioranza dei nostri iscritti con un voto online su Rousseau, così come è stata approvata la sua proposta di costituire un team del futuro. Stiamo ultimando i dettagli per far partire il processo con cui tutti potranno proporre il proprio progetto e candidarsi per far parte di questo team». Si parla di scissioni, i senatori hanno chiesto cambiamenti. Non teme altri addii o addirittura una implosione del Movimento? «Mi piacerebbe che qualcuno contasse gli articoli scritti sulla base di voci di discussioni e scissioni interne al Movimento dal 2013 ad oggi. Credo che avrebbe un bel da fare».

Fattori: «Vergognoso conflitto d'interessi»

Elena Fattori, una delle «dissidenti» del Movimento, ha definito la mossa di Casaleggio come un «vergognoso conflitto d’interessi». «Davide – dice all’Adnkronos – oltre a essere fondatore del Movimento 2.0 è anche imprenditore. Rousseau non è un asset pubblico ma appartiene a una Associazione. Non è a disposizione dei cittadini italiani a seguito di una gara pubblica ma è pertinente a una singola forza politica».

Romano: «M5s risolva conflitto d'interessi con Casaleggio»

«Casaleggio continua ad evitare il macigno che pesa sulla democrazia italiana: il conflitto d'interessi tra la sua azienda privata e il partito dai cui parlamentari riceve finanziamenti obbligatori». Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato del Pd, a commento dell'intervista a Davide Casaleggio pubblicata oggi sul Corriere della Sera. «Superare quel conflitto d'interessi - conclude Romano - sarebbe nell'interesse di tutti, anche della maturazione del Movimento Cinque Stelle».