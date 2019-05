Per Matteo Salvini record di preferenze in tutte le Regioni (ex) rosse

ROMA - Nelle Regioni (ex) rosse Matteo Salvini fa il pieno di preferenze alle Europee. Ma non solo. In queste regioni, un tempo roccaforte della sinistra, svetta il risultato della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che accorcia e in qualche caso supera la distanza con Forza Italia.

In Emilia Romagna con 4.511 sezioni scrutinate su 4.522 la Lega risulta il primo partito con il 33,7% e Matteo Salvini incassa 126.712 preferenze. Carlo Calenda capolista per il Pd 102.572, Silvio Berlusconi 31.679. Giorgia Meloni 18.525. Sabrina Pignedoli (M5s) appena 6.138.

In Toscana, con 3.939 sezioni scrutinate su 3.947, Salvini conquista 94.724 preferenze (va forte anche il sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, con 30.787 voti), mentre Simona Bonafè, capolista Pd e segretario regionale Dem, ne ottiene 60.101. Risultato personale importante, anche qui, per Giorgia Meloni con 15.479 che supera le 10.007 di Antonio Tajani. Filippo Nogarin, ex sindaco Cinquestelle di Livorno, ottiene un buon risultato con 10.734 preferenze.

Nell'Umbria, dove il Pd ha dovuto fare i conti con lo scandalo Sanitopoli che ha travolto la governatrice della Regione Catiuscia Marini, Salvini ha 36.766 preferenze (a scrutinio completato). Camilla Laureti del Pd meno della metà, 14.612, il Movimento cinque stelle 3.900 con Laura Agea mentre va bene anche qui Giorgia Meloni con 5.908 superata di poco da Antonio Tajani che per Forza Italia ne guadagna 5.242.

Nelle Marche con quasi tutte le sezioni scrutinate Salvini ottiene 54.934 voti di preferenza, Pietro Bartolo per il Pd 15.489, Nicola Magi per i Cinquestelle 5.457, Giorgia Meloni ben 10.467 superando le 6.437 di Antonio Tajani (Fi).