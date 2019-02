Berlusconi: «Forza Italia fondamentale per cambiare l'Europa»

ROMA - Alle elezioni in Sardegna «Forza Italia si presenta per quello che è: la forza fondamentale del centrodestra, la forza rappresentante del Ppe, il testimone e il continuatore, il missionario e il sacerdote dei valori occidentali, cioè la nostra cultura liberale, della democrazia, della divisione dei poteri, della sussidiarietà. Sono i valori dell'Occidente che dobbiamo difendere non solo in Italia ma in Europa. Una Europa che dobbiamo cambiare da come si è ridotta oggi e che deve ritornare al progetto dei padri fondatori». Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato da RaiNews24 in Sardegna.

Difendere i valori dell'Occidente contro l'egemonia cinese

Occorre andare, ha detto ancora, «verso una maggiore coesione tra gli Stati, verso un'unica politica estera e un'unica politica della difesa. Soltanto così, mettendo insieme tutte le forze della difesa, l'Europa potrà essere potenza militare mondiali e sedersi al tavolo dove si decidono i destini degli uomini nel mondo. Non solo, un'Europa così fatta potrà rimettere insieme quell'Occidente che oggi non è così insieme, riavvicinando a se stessa gli Usa e la Federazione Russa e con un Occidente così unito potrà resistere al progetto egemonico dell'impero cinese».

Latte? Da Ue garanzia fondi

Per la questione del latte di pecora in Sardegna «la soluzione è che queste 12 mila aziende possano tornare ad avere dei conti che rendano possibile la continuazione della loro attività. Per questo bisogna intervenire sulla cooperativa dei trasformatori. Noi con Tajani - ha aggiunto - abbiamo parlato con il ministro dell'Agricoltura europeo e avuto da lui la garanzia della messa a disposizione di importanti fondi per la promozione in tutta Europa dei prodotti sardi».