Salvini: «32 infrazioni rilevate alla Sea Watch, di che si lamenta?»

ROMA - «La nave 'Sea Watch 3' si lamenta di essere bloccata? Ha 32 infrazioni rilevate dalla Capitaneria di porto. Chi ha una barca sa che Capitanerie e Finanza fanno i controlli. Le ONG, invece, possono fregarsene di leggi e regole e fare quello che vogliono?». Lo ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook.

D'Uva (M5s): A noi la linea di Salvini sui migranti va benissimo

«La linea sull'immigrazione del ministro Salvini a noi va benissimo». Lo ha detto Francesco D'Uva, capogruppo alla Camera del Movimento Cinque stelle, a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino, commentando i risultati del Movimento alle regionali in Abruzzo.

E' normale che la Lega incassi

Per D'Uva una delle cause del voto in Abruzzo è stato l'eccesso di informazione sul tema immigrazione: «Il punto è che se si parla solo di immigrazione - prosegue il presidente dei deputati pentastellati - è normale che alla fine la Lega incassi». Quindi ha concluso: «Io sono certo che anche alla Lega vada bene la politica sul lavoro del Ministro Di Maio, ma non per questo qualcuno scrive che la Lega sta inseguendo Di Maio sui temi del lavoro».