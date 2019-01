Salvini: «E' il Ministro dell'Interno che decide se i porti restano chiusi»

ROMA - «Barchini e barconi devono chiedere l'autorizzazione ad attraccare ad un porto italiano e quell'autorizzazione la deve dare il Ministero dell'Interno, ma quell'autorizzazione il Ministro dell'Interno non la firma». Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a Mattino Cinque su Canale 5.

La Francia ha respinto decine di migliaia di migranti

«La Francia ha poco da arrabbiarsi, perché ha respinto decine di migliaia di migranti a Ventimiglia, lasciandoli lì come se fossero bestie. Lezioni di umanità da Macron non ne prendiamo». Lo ha detto il vice premier a proposito della polemica tra Di Maio e la Francia sull'uso della «moneta coloniale» in alcuni Paesi dell'Africa.

La polemica con Gino Strada

«Gino Strada mi definisce oggi 'DISUMANO, gretto, IGNORANTE, fascistello, CRIMINALE'. Solo? Evidentemente la fine della mangiatoia dell'immigrazione clandestina li sta facendo impazzire. L'Italia ha rialzato la testa». Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Riportati in Libia 393 migranti soccorsi in mare

Tutti sani e salvi, e riportati in Libia, i 393 immigrati recuperati dalla Guardia Costiera libica nella giornata di ieri: in particolare, fa sapere il Viminale, 143 sono stati riportati a Tripoli, 144 a Misurata, 106 ad al-Khoms. «La collaborazione funziona, gli scafisti, i trafficanti e i mafiosi devono capire che i loro affari sono finiti. Meno partenze, meno morti, la nostra linea non cambia».