Saviano a Salvini: «Quella divisa non è tua ma dello Stato»

ROMA - «Quella divisa non è di Salvini ma dello Stato», «indossare l'uniforme significa mandare messaggi pericolosi per la democrazia ed è come dire: la polizia è cosa mia. Ma non è così». Lo scrittore Roberto Saviano torna sulle critiche rivolte al ministro dell'Interno, Matteo Salvini (anche da parte dei sindacati dei Vigili del fuoco) sull'indossare uniformi delle forze dell'ordine.

Democrazia e dittatura

In un articolo pubblicato oggi sul quotidiano «La Repubblica», Saviano scrive: «Nelle democrazie le forze dell'ordine vivono di quel delicatissimo equilibrio che si fonda sull'equidistanza tra le forze politiche. Al contrario, nelle dittature, i tiranni indossano sempre la divisa, che non è banale teatralizzazione del potere, ma serve a mandare un messaggio preciso: l'esercito risponde a me, a me soltanto e a nessun altro».

La Polizia non è un organismo politico

«Cosa significa per lui (e per chi lo osserva e subisce) indossare quella divisa? Che se io critico o contrasto il ministro dell'Interno avrò la Polizia contro? Significa che la Polizia condivide le azioni politiche del ministro dell'Interno? In questo caso - argomenta Saviano - ci sarebbe da temere la trasformazione della Polizia di Stato in un organismo politico. E qui vale la pena fare una precisazione che non è affatto scontata: la Polizia dipende dal ministero dell'Interno, non dal ministro, e non è questione di lana caprina. È esattamente per questo motivo che la Polizia ha un capo della Polizia che non è il ministro dell'Interno».

Lega e legalià

Da qui le conclusioni dello scrittore anti-mafia: «Il messaggio che chi indossa la divisa fuori contesto sta dando è un messaggio pericolosissimo per la democrazia. Questo vale per tutti e vale ancora di più per Matteo Salvini, leader di un partito che non ha una storia di legalità da vantare».