La nuova monoposto di Formula E è... la Batmobile!

PARIGI – Sono state svelate le prime immagini della monoposto per la nuova generazione della Formula E, quella che farà il suo debutto a partire dalla prossima stagione, la quinta del campionato per vetture elettriche, e sarà esposta fisicamente al prossimo Salone di Ginevra che aprirà il 6 marzo. Anche visibilmente, si vede come questa macchina rappresenterà una nuova era per la serie, distinguendola ulteriormente dalle altre categorie dell'automobilismo. Si tratta della prima auto creata interamente dalla Federazione internazionale dell'automobile, che per lavorarci ha chiamato alcuni tra i migliori progettisti e ingegneri del mondo. I motori, invece, continueranno ad essere costruiti e omologati dai singoli costruttori partecipanti.

Più tecnologia

Ci si aspetta un notevole passo avanti nelle prestazioni, a partire dalla durata doppia delle batterie, che consentiranno di percorrere l'intera distanza di gara a velocità medie più elevate senza più dover effettuare il cambio vettura a metà corsa. «Questo è un momento molto emozionante per la Formula E – commenta il presidente della Fia, Jean Todt – Sono sicuro che tutti si emozioneranno alla vista di questo look futuristico e avanzato, e sono orgoglioso che la Federazione si sia dimostrata all'avanguardia di questo sviluppo. Un progetto completamente nuovo per noi, ma che si è rivelato un grande successo». E, per quanto riguarda l'aspetto, questa monoposto ricorda tanto la Batmobile di Batman...