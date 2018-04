La Ferrari fa doppietta, ma ora rischia una penalità

MANAMA – Seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein agrodolce per la Ferrari. Da un lato, infatti, Kimi Raikkonen è risultato il più veloce sul giro secco con le gomme supersoft, ma proprio nel corso della simulazione di gara finale è stato costretto a fermarsi in uscita dalla corsia dei box, quando ha perso la ruota anteriore destra montata malamente durante il pit stop. Un errore che potrebbe costare caro: i commissari hanno infatti aperto un'inchiesta per aver rimandato in pista la vettura in condizioni insicure, e potrebbero punire Iceman con un arretramento sulla griglia di partenza. Buona anche la prestazione di Sebastian Vettel, che chiude secondo ad appena 11 millesimi dal suo compagno di squadra, con tempi particolarmente interessanti nel secondo e nel terzo intermedio della pista di Sakhir.

I guai degli altri

In terza posizione si piazza la Mercedes di Valtteri Bottas, staccata da Vettel di oltre mezzo secondo, ma il suo compagno di squadra Lewis Hamilton lo avrebbe scavalcato, nel corso della sua simulazione di qualifica, se non fosse stato rallentato dalla Haas di Kevin Magnussen nell'ultima curva a destra. Alla fine il campione del mondo in carica ha chiuso dunque quarto, a sei decimi, dopo essere stato protagonista anche di un'uscita di pista provocata da un bloccaggio delle gomme alla prima curva. Quinta piazza per Max Verstappen, che pur lamentandosi della mancanza di potenza della sua Red Bull, ha chiuso davanti al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, sesto: entrambi hanno accusato distacchi prossimi al secondo.