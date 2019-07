Migranti, Papa Francesco: «Auspico corridoi umanitari estesi e concertati»

CITTÀ DEL VATICANO - «Anche se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall'attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di migranti in Libia. La comunità internazionale non può tollerare fatti così gravi. Prego per le vittime: il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti. Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i migranti più bisognosi». A tornare a pregare per il dramma dei migranti è stato oggi Papa Francesco al termine dell'Angelus domenicale.

Il ricordo delle vittime delle stragi

Francesco, rivolgendosi ai fedeli raccolti in piazza san Pietro ha poi voluto ricordare «anche tutte le vittime delle stragi che recentemente sono state compiute in Afghanistan, Mali, Burkina Faso e Niger».