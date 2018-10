Conte: stop a cause di non punibilità e a scudo estero

ROMA - "Abbiamo raggiunto un pieno accordo e abbiamo precisato che non offriamo scudi per capitali generati all'estero. Sull'articolo 9 abbiamo trovato un accordo politico per il quale, in sede di conversione di questo decreto legge, noi troveremo una formulazione tecnica per offrire una definizione agevolata a tutti i contribuenti che versano in condizioni di oggettiva difficoltà economica": lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri.