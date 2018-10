Meloni boccia la manovra e promette battaglia: "La cambieremo in Parlamento"

MILANO - "Fdi proverà a cambiare in Parlamento questa manovra, per noi oggi non va bene. Viene tradito il Nord produttivo che chiedeva meno tasse e meno Stato, viene tradito il Sud al quale si dice che tutte le risposte si concentrano nel reddito di cittadinanza. Noi ascolteremo le istanze di entrambi con un tour nei distretti produttivi del Nord e con una conferenza programmatica sul Sud. Fdi porterà queste proposte, speriamo che ci ascoltino" lo ha detto Giorgia Meloni a Milano a margine di una conferenza stampa per presentare il tour nei distretti industriali avviato dalla Lombardia. "La nostra non è un'opposizione pregiudiziale, Oggi il nostro voto non c'è, faremo delle proposte partendo dalle istanze dei distretti del nord ma anche di quelli del sud e le porteremo in Parlamento. Speriamo di poterla modificare e in quel caso se ne potrà parlare, ma al momento non c'è" ha concluso la presidente di Fratelli d'Italia.