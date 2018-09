Salvini ad Atreju: "Alle Europee alleanza Populisti-Popolari"

ROMA - "Gli odiatori dell'Europa sono quelli che hanno preso un bellissimo sogno e l'hanno trasformato in una gabbia, in un incubo e in pochissimi ci hanno guadagnato sulla pelle di 500 milioni di persone. L'Europa è governata da sempre dall'asse socialisti-popolari. Abbiamo l'occasione storica il prossimo maggio di mandare al governo della Comunità europea le forze che non siano socialiste e di sinistra. I socialisti fuori dalla porta. Populisti e popolari, sì. Popolari alla Orban, non alla Juncker preferibilmente, io col Lussemburgo non ho un gran rapporto ultimamente». Lo ha detto Matteo Salvini intervistato alla festa di Atreju da Enrico Mentana sulle alleanze dei 'sovranisti' alle prossime elezioni europee.