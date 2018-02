Renzi: «Vi spiego il M5s con Totò»

NAPOLI - Per Matteo Renzi la questione dei rimborsi non dati da parte di alcuni esponenti del M5S non è politicamente centrale. Come questa mattina, nel corso dell'incontro dagli industriali, il segretario del Pd al teatro Sannazzaro di Napoli, davanti a circa 400 persone, sottolinea come sia, piuttosto, rilevante la posizione sull'euro come quella sui vaccini. Rivendica, però, con orgoglio che il suo partito ha dato di più: «I grillini dicono di aver restituito 23 milioni di rimborsi. Io dico che la legge approvata dal Pd con cui si è cancellato il finanziamento dei partiti ha fatto di più. Nel 2010 Bersani prendeva per il Pd 60 milioni, nel 2011 ne prendeva 57. Noi quest'anno ne prendiamo zero».

Come Totò

E per rendere l'idea di come i pentastellati ragionino commenta un passaggio di un film di Totò. «Signore e signori - rileva - il M5S e rimborsopoli spiegati da Antonio de Curtis».