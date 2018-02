Di Maio e Di Battista ringraziano Renzi

ROMA - «Come avete visto dalle rilevazioni dei sondaggi di questi giorni non solo non ci stanno facendo male ma stiamo crescendo». Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, su facebook. «Il tema legato a questa che loro chiamano rimborsopoli ma che in realtà è un fatto che riguarda alcuni parlamentari che non hanno donato quello che dovevano donare e per questo sono stati messi fuori - ha aggiunto - è questione che ha visto attacchi nei nostri confronti che hanno indebolito gli altri. Renzi perde, noi guadagnamo».