Per Fico nessuna alleanza, e sul «divorzio» del blog di Grillo...

ROMA - «Sono stupidaggini». Lo ha detto in un'intervista a «Radio Radicale» il Presidente M5s della Commissione di Vigilanza sulla Rai Roberto Fico, (M5s) e capolista a Napoli, sulle polemiche sul nuovo blog di Beppe Grillo. «Grillo resta il garante del M5s: il problema non sussisteBeppe ha lanciato il nuovo blog. Io gli faccio il mio in bocca al lupo. Anche qui possiamo fare un percorso tutti insieme. Mi piace il concetto di dare credito alle idee e alle opinioni. Ognuno ha la sua convinzione, ma bisogna lavorare sulle idee. Questo significa lavorare al programma per l'Italia e per il Mondo. Oggi siamo tutti interconnessi. E con questa iniziativa Beppe ha fatto una grande mossa».

Beppe è sempre stato con noi. E andiamo tutti nella stessa direzione

«Grillo - ha assicurato rispetto alla campagna elettorale M5s- parteciperà. Beppe è sempre stato con noi. E andiamo tutti nella stessa direzione. C'è il blog di Beppe Grillo che finalmente si separa da quello delle stelle. E' giusto che si parli di 'visione'. In questo modo potremmo attingere alle cose scritte su questo blog». Quanto alla possibilità di dialogo e alleanza M5s-Salvini, «dopo il voto - sottolinea Fico - non ci agganceremo alla Lega o a Forza Italia. Eì la verità. Berlusconi ha tenuto per un anno in casa un mafioso, noi non possiamo nemmeno parlare con Berlusconi». Mentre «Salvini è geneticamente diverso dal M5s perché si è alleato con uno che si è tenuto per un anno in casa un mafioso. Il leader della Lega parla di lotta all'evasione fiscale quando il suo alleato è stato condannato per frode fiscale». Fico conclude: «E' un asse ridicolo fatto solo per raccogliere voti e poi tradire gli italiani».