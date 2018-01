Berlusconi: «Minaccio economia? Da Renzi stupidaggine colossale»

ROMA - Per il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi quella del segretario del Partito democratico Matteo Renzi, che ieri a Otto e mezzo su La7 ha definito un ritorno del leader di Forza Italia al governo «una minaccia per l'economia», «è una stupidaggine colossale. Questa affermazione non merita nemmeno una risposta», ha detto il leader di Forza Italia a Radio Capitale negando di aver mai definito «suo erede» il segretario del Pd.

Nessun governo di larghe intese

«Non c'è mai stata e non ci sarà neanche in futuro» l'ipotesi di un governo di larghe intese, ha detto Berlusconi. Tuttavia l'ex premier tiene in considerazione l'ipotesi che vada avanti Gentiloni: «Fino a quando non ci sarà una maggioranza in grado di esprimere un nuovo governo andrà avanti l'esecutivo attuale. Ma il problema non si porrà, perché il centrodestra vincerà alle prossime elezioni».