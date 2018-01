Brunetta: «Tasse universitarie andrebbero alzate di molto»

ROMA - «Facendo seguito all'accordo di ieri ad Arcore tra i tre partiti fondanti del centrodestra, domani si riunirà tanto il gruppo di lavoro sul programma quanto quello sulle candidature». Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. «Per quanto riguarda il programma, ci sarà una sintesi puntuale che verrà adottata da tutti e quattro i partiti coalizzati - Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, e Noi per l'Italia - in modo da avere una piattaforma comune da usare in campagna elettorale. Puntiamo ad avere un programma in dieci punti, precisi, impegnativi, sul fisco, sulla natalità, sulla sicurezza, sulla crescita, sugli investimenti, sulla giustizia, che saranno la base politico-programmatica per il prossimo governo di centrodestra», ha concluso Brunetta.