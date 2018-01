Grillo: «Il M5s cambia, stiamo diventando adulti»

ROMA - Beppe Grillo punta sulla «visione del futuro» nel suo «contro-discorso» di fine anno, in diretta video sul suo blog e su Facebook quasi in contemporanea con il Capo dello Stato a in tv. Innanzitutto, ci informa che «cambierà tra qualche giorno il blog beppegrillo.it, andrò un po' in giro per il mondo, parleremo di robotica, di intelligenza artificiale, un po' di visione insomma». Quella visione che secondo il leader pentastellato manca del tutto all'attuale maggioranza di governo: «Pensano solo a mettere pezze... Sono dei pezzaioli, all'Italia manca la programmazione», mentre M5s - afferma - pensa «al futuro».

Le novità del M5s

Poi Grillo spiega che lo strumento del Movimento e la piattaforma dei suoi portavoce, sarà il blog delle Stelle: «Abbiamo fatto una nuova associazione di cui io sono ancora il garante, perché era un po' confusa. Stiamo diventando adulti, dovete avere pazienza». Infine, un passaggio non poteva mancare su uno dei cavalli di battaglia dei Cinque Stelle: «Il reddito cittadinanza è copiato miseramente, va benissimo che ci copino, quando uno copia vuol dire che l'originale è meglio».