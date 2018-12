5 idee per organizzare Capodanno all’ultimo minuto

«Che fai a Capodanno?» è la domanda cui ancora non avete trovato risposta? Prima di farvi prendere dal panico, ecco 5 idee smart: dal cenone condiviso ai treni più economici per partire, le app e piattaforme che aiutano a trovare le soluzioni migliori per organizzare anche all’ultimo minuto il countdown per il 2019.

Gnammo, il cenone condiviso con gli sconosciuti

Per chi vuole festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia ma non ha voglia di organizzare il cenone, la soluzione è Gnammo, la prima piattaforma di social eating italiana. Tante le cene sociali cui prendere parte il 31 dicembre per stappare lo spumante e incontrare nuove persone.

AltaVelocita.it, per trovare il treno più economico

Festeggiare Capodanno in un’altra città ma senza spendere una fortuna? Si può cominciare dalla scelta del treno su AltaVelocita.it, il portale gratuito in grado di individuare tutti i treni che collegano le città servite dall’alta velocità (sia Trenitalia che Italo) e di mettere a confronto i prezzi disponibili nell’arco di due mesi. Grazie ad una tabella colorata si individuano in un attimo i treni più economici per spostarsi in Italia. E’ consultabile come piattaforma desktop autonoma o come funzionalità aggiuntiva della popolare applicazione per smartphone Trenìt.

Virail, raggiungere gli amici con la sharing economy

Poco tempo per organizzare gli spostamenti per raggiungere gli amici al cenone? C’è Virail, l’unico motore di comparazione che oltre a treni ed aerei permette di confrontare in un’unica schermata anche le offerte di viaggio in car sharing e autobus, per raggiungere ad esempio località non servite da aeroporti e stazioni.

Esperienze indimenticabili con Musement

Chi decide di rimanere in città per il Capodanno ma ha voglia di dedicarsi un’attività particolare, può consultare l’app o la piattaforma di Musement: disponibile in 450 città e 50 paesi, permette di scoprire e prenotare le esperienze da fare.

Organizzare un viaggio con lastminute.com

Per tutti coloro che non hanno ancora programmi ma vogliono scappare da casa e cominciare il 2019 con il piglio del vero viaggiatore, la risposta è lastminute.com, la piattaforma dove organizzare in pochi minuti tutto il viaggio, dal volo all'hotel. Con un occhio al portafogli.