Meloni: «Salvini premier? E' un suo auspicio»

ROMA- «Fratelli d'Italia, come primo partito ad aver proposto la questione e come unico partito a non essersi mai seduto al tavolo con Renzi, è assolutamente d'accordo con un patto di questo tipo. Ho proposto io un anno fa la sottoscrizione di una 'clausola anti inciucio' alla base dell'alleanza per dire che i nostri parlamentari, in nessun caso, faranno inciuci con le due facce della sinistra che sono il Pd e il Movimento Cinque Stelle. Poi se si vuole fare più formale o meno formale va bene, anche se nel mio mondo la parola d'onore vale anch'essa qualcosa. Se si vuole andare dal notaio andremo dal notaio». Così come «sul tema del vincolo di mandato Fratelli d'Italia ha depositato diverse proposte, che sono state bocciate dal Parlamento. Noi vogliamo inserirlo in Costituzione, perché se questo principio fosse nella nostra carta Costituzione non avremmo il problema di fare dei patti». Lo ha dichiarato, a margine di un evento a Roma, la presidente Fdi Giorgia Meloni a proposito del doppio impegno formale chiesto da Matteo Salvini per l'alleanza di centrodestra.

No ai tradimenti

«Si vota qualcuno - ha sottolineato Meloni- per portare avanti una linea politica di destra o di centrodestra e se poi quella persona va a governare con il Pd c'è un problema di tradire quello per cui gli italiani ti hanno chiesto di rappresentarli».