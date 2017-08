A Siena il trionfo in Duomo di Carlo Sanna, il fantino dell'Onda

SIENA - L'Onda ha vinto il Palio di Siena, edizione dell'Assunta 2017. Grande festa in piazza del Campo, al termine della corsa ricca di colpi di scena, e per le vie della città. Fino al Duomo, dove il fantino, Carlo Sanna detto il Brigante, è stato portato in trionfo tra due ali di folla per la celebrazione del Te Deum in Duomo. Dopo una movimentata corsa, la contrada bianco celeste ha avuto la meglio superando la Chiocciola che è stata in testa per oltre due giri. Si tratta della quarantunesima vittoria dell'Onda, la prima per il fantino Sanna, e la prima anche per il cavallo, Porto Alabe. Hanno corso nove contrade, per l'esclusione della Lupa in seguito all'infortunio del cavallo.