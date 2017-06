Immigrazione, a Sesto vince il centrodestra e dice «no» alla moschea più grande del Nord Italia

SESTO SAN GIOVANNI - E' il giorno dopo la storica vittoria del centrodestra a Sesto San Giovanni. Ed è ancora il tema della moschea, già al centro della campagna elettorale del centrodestra, a far muovere i primi passi al nuovo sindaco della città: Roberto Di Stefano. «Abbiamo espressamente dichiarato che siamo contrari alla realizzazione della grossa moschea, garantiremo la liberà di culto a patto che da parte della comunità musulmana ci sia la volontà di sottoscrivere un protocollo di intesa su determinati punti che devono garantire la legalità e il rispetto della normativa. Chiederò immediatamente i bilanci e copia delle transazioni finanziarie per quanto riguarda la garanzia e la sicurezza, visto che era emersa la possibilità che i finanziamenti arrivassero dal Qatar e dall'Ucoii, valutiamo prima le carte e poi prenderemo una decisione» ha detto il neo eletto sindaco. «Se sono disposti a sottoscrivere un protocollo di intesa a garanzia della legalità - ha chiarito Di Stefano - la libertà di culto deve essere garantita per Costituzione». Tra i punti citati ci sarà la garanzia delle transazioni finanziarie, l'albo dell'imam, le prediche in italiano, che si rispettino i diritti delle donne visto che l'attuale progetto prevede la divisione tra uomini e donne durante le celebrazioni: «Deve esserci un'integrazione che significa rispetto della nostra normativa e dei diritti» ha concluso il sindaco. Queste sono state tra le prime parole pronunciate all'inizio del suo mandato.