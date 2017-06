Meloni: «Il centrodestra può festeggiare un risultato schiacciante»

ROMA - Diretta Facebook da L'Aquila con il neo sindaco Pierluigi Biondi per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che si è detta «molto felice per come sono andate queste amministrative».

Durante una conferenza stampa Meloni ha commentato più nel dettaglio il risultato dei ballottaggi: «Il modello Genova dissipa ogni dubbio sul centrodestra. Il centrodestra può festeggiare un risultato schiacciante che però richiama alla responsabilità», ha aggiunto. «È finita la ricreazione - ha sottolineato Meloni - non c'è più tempo di discutere su chi comanda, sul modello dei partiti: bisogna mettersi seduti a scrivere un programma serio, credibile, trovare metodi di selezione della classe dirigente, magari trovare una proposta comune di legge elettorale, noi abbiamo depositato quello che ho ribattezzato il 'fratelli d'italicum'». Infine, una parola sul governatore della Liguria, Giovanni Toti (Fi): «Toti sta costruendo in Liguria quasi un monocolore in una regione dove non era facile, è una risorsa, si può fare gioco di squadra. Penso che una Fi dove si dialoga con Giovanni sia un modello al quale guardiamo con favore e interesse».

Sul governo Gentiloni l'ex ministra della Gioventù ha attaccato: «Mi chiedo se Mattarella considera normale che un governo non eletto da nessuno continui a stare lì e a fare leggi di estrema delicatezza come lo ius soli. Mi chiedo se sia normale che il governo che non ha palesemente più la fiducia degli italiani continui a stare in sella. Come altro gli italiani devono spiegare a Gentiloni e al Pd che non hanno più la maggioranza dei consensi nel paese? Sono minoranza, se avessero dignità rassegnerebbero le dimissioni e andremmo a votare per far scegliere agli italiani un governo».