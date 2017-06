Immigrazione, Gentiloni: il G20 promuova sviluppo sostenibile e investimenti nei Paesi d'origine

BERLINO - "Vi è la questione fondamentale della migrazione: il G20 può rappresentare un forum di discussione molto importante per promuovere 'best practice' e possibilmente elaborare strategie comuni garantendo un valore aggiunto nel promuovere i principi di una responsabilità comune e una condivisione anche degli oneri, come riaffermato nel settembre 2016 a New York». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando a Berlino all'International Conference G20 Africa partnership. "La Germania e l'Italia - ha aggiunto - stanno fortemente sostenendo questo aspetto. Crediamo che per affrontare con efficacia la questione della migrazione dobbiamo sostenere lo sviluppo sostenibile, incoraggiare gli investimenti nei paesi di origine e di transito, sulla base di partnership specifiche, di accordi ad hoc".